Под стенами Рады оппозиция требует проведения политреформы

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Ряд оппозиционных партий под стенами Верховной Рады Украины проводят акцию с требованием к парламенту и президенту проведения "большой политической реформы", как называют ее сами организаторы.

Активисты требуют введения пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками, создания антикоррупционного суда и ограничения депутатской неприкосновенности.

Среди участников акции - Автомайдан, Центр Противодействия Коррупции, ГР "Честно", ВО "Свобода", Партия "Движение Новых сил Михеила Саакашвили", партия "Самопомощь".

В то же время президент Петр Порошенко внес в парламент как неотложный проект закона об изменениях в Конституцию, в котором предусмотрено ограничение неприкосновенности депутатов парламента. Он зарегистрирован на портале Верховной Рады именно 17 октября.

По разным данным, в акции оппозиции принимают участие от 3 до 5 тысяч человек.

Как передают корреспонденты ВВС Украина, весь правительственный квартал в центре Киева перекрыт и окружен большим количеством правоохранителей. По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, в центре Киева дежурят 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

Площадь Конституции перед Верховной Радой по периметру полностью перекрыта.

Внутрь людей пропускают через металлоискатели.

"Это "жизнь по-новому"!? Это "жизнь за забором!", - написали активисты "Движения новых сил" на своей странице в Facebook.

В полиции и администрации президента говорят, что усиленные меры безопасности объясняются также и тем, что во вторник с государственным визитом в Украине находится президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

Примерно в 11:00 митингующие и люди, которые находились в центральной части Киева, услышали громкие звуки, похожие на выстрелы. В Нацполиции ВВС Украина объяснили, что это были праздничные залпы в честь прибытия президента Мальты.

Активисты установили импровизированные ворота на входах в парламент.