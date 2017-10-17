Двух лидеров борьбы за независимость Каталонии взяли под стражу

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Испанский судья вернул под стражу двух ключевых членов движения за независимость Каталонии.

Джорди Санчез, глава каталонской Национальной ассамблеи, и Джорди Квиксарт, лидер движения Omnium Cultural, будут арестованы на время следствия без права внесения залога.

Оба мужчины подозреваются в организации голосования 1 октября, результаты которого испанские суды опровергли.

Правительство в Мадриде признало референдум нелегитимным.

Незадолго до того, как судья потребовал взять под стражу Санчеза и Квиксарта на время досудебного следствия, суд выпустил на свободу главу каталонской полиции Жозепа Луиса Траперо, задержанного ранее.