"Вертолетная площадка" Януковича является госсобственностью - Сарган

Копірайт зображення UNIAN Image caption Активисты заняли "вертолетную площадку" Януковича и требуют ее национализации

"Вертолетная площадка" экс-президента Виктора Януковича, которую заняли и требуют национализировать представители партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор", находится в собственности государства. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на Парковой. Этот объект - в собственности государства! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах!" - написала она в Facebook.

Г-жа Сарган напомнила, что 3 августа Апелляционный суд Киева принял решение об аресте и запрете на пользование, распоряжение и отчуждение земельных участков площадью более 2 га и расположенных на этих участках более 5 объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

Суд постановил передать имущество на хранение государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

В понедельник, 16 октября, представители партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" заняли так называемую "вертолетную площадку" экс-президента Виктора Януковича в Киеве.

Активисты утверждают, что здание продолжает приносить доходы людям из окружения Януковича, и выдвинули требования о национализации и оценке всего комплекса.