Президент хочет отменить неприкосновенность депутатов с 2020 года

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Президент Украины предлагает парламенту изменить Конституцию и отменить депутатскую неприкосновенность.

Петр Порошенко считает, что такие изменения следует ввести с 2020 года, уже для следующего состава парламента.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко напомнила, что Петр Порошенко не впервые инициирует ограничение депутатской неприкосновенности.

В январе 2015 году он вносил на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей)", однако парламент его не рассмотрел.

Президент предлагает изъять из статьи 80 Конституции следующие положения:

• "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность";

• "Народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

В то же время, как считает президент, должен быть сохранен иммунитет на парламентскую деятельность депутата.

"Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - говорится в новой редакции проекта статьи Конституции.

Депутат парламента предыдущих созывов, один из авторов украинской Конституции Владимир Стретович считает, что предложение президента предусмотреть начало действия конституционных изменений с 2020 года может обеспечить его принятие в сессионном зале необходимыми 300 голосами.

"То есть, депутаты будут голосовать уже не за свою неприкосновенность, а для преемников", - сказал он в комментарии ВВС Украина.

"Первые попытки отменить иммунитет были еще в 1994 году и каждый состав Верховной Рады пытался эти изменения ввести. Поправки вносили в сессионный зал, рассматривали, но ничего из этого не получалось. Депутаты не решались ограничивать свою собственную неприкосновенность. Кроме того, многие депутаты считали необходимостью отменять одновременно неприкосновенность президента и судей", - сказал юрист.

Неприкосновенность судей в Украине была существенно ограничена введением судебной реформы.

Однако не исключено, что в сессионном зале снова могут звучать призывы к отмене неприкосновенности президента страны.

Президент - оппозиции: ваши требования это мои предложения

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила журналистам, что требования участников акции о создании Антикоррупционного суда и нового избирательного закона - это то, что Петр Порошенко настойчиво и последовательно предлагает ввести.

"Президент проявляет настойчивость и последовательность. (...) В бюджете на 2018 год по его настоянию предусмотрены средства на создание Антикоррупционного суда. Президент призывает парламент создать рабочую группу и подготовить согласованный законопроект, подать ему на рассмотрение, после чего - поскольку это прерогатива главы государства - он внесет этот документ на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Ирина Луценко.

Представительница президента также подчеркнула, что Петр Порошенко неоднократно призывал депутатов провести консультации относительно того, по какому закону должны пройти очередные выборы в Верховную Раду.

"Напоминаю, что проведение выборов по открытым партийным спискам является одним из пунктов коалиционного соглашения. Есть несколько законопроектов в парламенте. Поэтому просим депутатов провести консультации и решить в зале, какие законопроекты будут рассматриваться", - сказала Ирина Луценко.

Она также объяснила позицию президента относительно скандала вокруг видных представителей министерства обороны Украины, которых НАБУ подозревает в коррупции при закупках топлива для украинской армии.

По словам Ирины Луценко, Петр Порошенко настаивает на "объективном, беспристрастном расследовании всех закупок для Вооруженных Сил, а не только горючего".

"Содержание, обеспечение, оснащение и реорганизация Вооруженных Сил находятся в сфере особого внимания президента. Поэтому он не даст никому дискредитировать и разворовывать армию", - заявила она.