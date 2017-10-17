Протесты под Радой: полиция применила газ

Image caption Многие участники столкновений имеют при себе символику батальона "Донбасс"

В ходе столкновений, начавшихся между полицейскими и митингующими у стен Верховной Рады, правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает журналист ВВС Украина с места событий.

В движении Михаила Саакашвили "Рух новых сил" заявляют о том, что украинские правоохранители заблокировали их активистов во дворе Музейного переулка в центре Киева.

Из лайв-трансляций, которые ведут в Facebook пресс-служба "Руха" и депутат Сергей Лещенко, можно сделать вывод, что активисты хотели выйти из офиса политсилы с палатками, однако полицейские и нацгвардейцы не позволяют этого сделать.

Также во дворе присутствует депутат Надежда Савченко.

В полиции подобные действия называют превентивными, направленными на предупреждение совершения правонарушений.

"Рух новых сил" рассказал ВВС Украина, что палатки могли установить возле Верховной Рады.

Корреспондент ВВС Украина сообщает, что часть палаток все же вынесли.

Позже, когда активисты хотели пронести палатки к месту акции, между ними и правоохранителями возникла потасовка. В результате палатку сломали о забор.

Одному из участников акции разбили голову, была заметна кровь.

Во вторник возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили "Рух новых сил".

В ней учавствуют несколько партий, в частности, "Самопомощь", "Свобода", "Батькивщина" и ряд общественных объединений.

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