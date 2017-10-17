Иракские войска взяли под контроль два месторождения в районе Киркука

Копірайт зображення Getty Images Image caption Днем ранее иракские силы объявили о взятии под контроль самого Киркука, по сообщению местных СМИ, губернатор провинции был отправлен в отставку

Иракские войска во вторник взяли под контроль два крупных нефтяных месторождения в провинции Киркук, после того как их покинули силы иракских курдов. США призвали курдов и правительство Ирака - своих союзников в регионе - воздержаться от эскалации конфликта. Командование курдских сил назвало произошедшее "объявлением войны".

Армия Ирака взяла под контроль месторождения Бай Хассан и Авана, сообщает агентство Рейтер. В понедельник командование иракской армии заявило, что взяло под свой контроль военную базу в Киркуке и приемную губернатора Киркука.

В понедельник агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщило, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади снял с должности губернатора провинции Наджмаддина Карима и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ракана аль-Джубури.

Иракские силы готовят наступление в направлении города Ханакин, где также находится нефтяное месторождение, сообщают источники агентства Рейтер.

Сила курдского ополчения Пешмерга, как сообщается, покинули район границы с Ираком, где были размещены ранее.

Иракские курды заявили об атаках правительственных войск на их позиции в провинции Киркук в понедельник. Совет безопасности Курдистана распространил заявление, в котором говорится, что в ходе "неспровоцированной атаки" курдские силы подбили по меньшей мере пять армейских внедорожников, которые США поставляют иракским военным.

Также курды в понедельник заявили, что иракская армия использовала при наступлении танки "Абрамс". Телекомпания CNN со ссылкой на командование курдских сил сообщает о 16 погибших ополченцах пешмерга.

Во вторник командование Курдских сил выпустило заявление, в котором назвало атаку "объявлением войны" и призвало ополченцев пешмерга противодействовать армии Ирака.

Представитель Госдепа США Хезер Нойерт во вторник призвала все стороны "избегать дальнейших столкновений".

В офисе премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади заявили, что военным была поставлена задача "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмерга".

В 2014 году отряды пешмерга выбили из Киркука боевиков "Исламского государства". В настоящее время провинция контролируется курдами, хотя не входит в Иракский Курдистан.

Багдад предлагает курдскому руководству управлять спорными районами совместно с иракским правительством и требует аннулировать результаты референдума о независимости Иракского Курдистана.

В конце сентября, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, курды провели референдум о независимости Иракского Курдистана. За независимость выступили более 90% участников плебисцита. Голосование проходило в том числе в провинции Киркук.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.

США, Великобритания и международная антитеррористическая коалиция просили отложить референдум на два года.

Россия также выступила в поддержку "суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока".