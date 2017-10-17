Под Верховной Радой избили депутата Барну

Image caption На помощь депутату Барне пришел Михеил Саакашвили

Депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барну избили участники акции возле здания Верховной Рады. Об этом сообщил журналист BBC Украина с места событий.

Когда Барна выходил из здания Верховной Рады, несколько человек окружили и избили депутата.

Политику на помощь бросился Саакашвили. Чтобы вывести Барну, полицейским пришлось сделать специальный коридор среди митингующих.

Журналист ВВС также сообщает, что по состоянию на 19:00 возле здания Рады находится около трехсот активистов, они начинают расходятся. Продолжают работать полицейские.

Image caption Полиция продолжает работать в усиленном режиме

Никакой информации относительно состояния здоровья депутата пока не поступало, отмечает корреспондент.

В результате столкновений возле здания Верховной рады Украины пострадали четыре человека - один полицейский и трое гражданских. Об этом ВВС Украина сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Митингующие разбили в общей сложности около 30 палаток, 9 из которых - на проезжей части улицы Грушевского, остальные - в Мариинском парке.

Впрочем, на ночь палатки остаются почти пустыми, сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий. Руководит палаточным городком депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко.

Image caption Семен Семенченко возле палаток под Верховной Радой

Во вторник возле Верховной Рады Украины прошла акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили "Рух новых сил".

В ней участвовали несколько партий, в частности, "Самопомощь", "Свобода", "Батькивщина" и ряд общественных объединений.

Участники акции требовали отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Депутат Мустафа Найем со ссылкой на спикера Андрея Парубия сообщил, что коалиция согласилась рассмотреть в четверг два из трех требований: о выборах и отмене депутатской неприкосновенности.