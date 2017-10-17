Под Верховной Радой избили депутата Барну
Депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барну избили участники акции возле здания Верховной Рады. Об этом сообщил журналист BBC Украина с места событий.
Когда Барна выходил из здания Верховной Рады, несколько человек окружили и избили депутата.
Политику на помощь бросился Саакашвили. Чтобы вывести Барну, полицейским пришлось сделать специальный коридор среди митингующих.
Журналист ВВС также сообщает, что по состоянию на 19:00 возле здания Рады находится около трехсот активистов, они начинают расходятся. Продолжают работать полицейские.
Никакой информации относительно состояния здоровья депутата пока не поступало, отмечает корреспондент.
В результате столкновений возле здания Верховной рады Украины пострадали четыре человека - один полицейский и трое гражданских. Об этом ВВС Украина сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Митингующие разбили в общей сложности около 30 палаток, 9 из которых - на проезжей части улицы Грушевского, остальные - в Мариинском парке.
Впрочем, на ночь палатки остаются почти пустыми, сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий. Руководит палаточным городком депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко.
Во вторник возле Верховной Рады Украины прошла акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили "Рух новых сил".
В ней участвовали несколько партий, в частности, "Самопомощь", "Свобода", "Батькивщина" и ряд общественных объединений.
Участники акции требовали отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.
Депутат Мустафа Найем со ссылкой на спикера Андрея Парубия сообщил, что коалиция согласилась рассмотреть в четверг два из трех требований: о выборах и отмене депутатской неприкосновенности.