В Европе наблюдается нехватка женщин во власти - исследование
Европейские страны пока не достигли равного представительства женщин и мужчин в принятии экономических и политических решений.
Такие выводы опубликовал в своем отчете Совет Европы.
"Эти данные свидетельствуют о том, что Европе предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить подлинное гендерное равенство", - сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он призвал все страны-члены организации предпринять конкретные шаги по улучшению гендерного баланса в процессе принятия решений, а также во всех сферах государственной жизни.
В ходе исследования ученые проанализировали усилия 46 стран-членов Совета Европы по увеличению представительства женщин в разных аспектах политической и государственной жизни.
В 2003 году страны Совета Европы решили увеличить число женщин в органах власти как минимум до 40%.
Как видно из обнародованных в Страсбурге результатов исследования, из 46 стран только две - Финляндия и Швеция - подобрались к отметке 40%.
В среднем по Европе число женщин, занимающих руководящие посты, достигло 25,6%. Согласно докладу, в странах Европы такие посты, как глава государства, правительства или регионального правительства, женщины занимают в менее 17% случаев.
В 2016 году среди сотрудников Верховных судов стран Европы 33% являлись женщинами, в Конституционных судах - 26%. Вместе с тем число женщин-послов европейских стран составляет лишь 13%.
Украина - плохой пример
В Украине представительство женщин в парламенте за период с 2005 по 2016 год выросло на 6,4% (с 4,9% в 2005 до 11,3% в 2016).
Однако на уровне принятия решений число женщин в Украине - одно из самых низких в Европе, всего 6,3%. Меньше женщин в органах власти имеет только Турция - 4,8%.
Для сравнения, в Швеции в органах исполнительной власти женщин больше половины - 58,9%.
В исследовании отмечается, что в судебной власти Украины за прошедшие 10 лет женщин стало даже меньше.
На дипломатической службе Украины женщин стало больше, но по сравнению с другими странами Совета Европы это все равно мало: 4,3%.
Хуже картина только в России, где нет ни одной женщины-посла.
Отчет о представительстве женщин в органах власти и политической жизни стран Совета Европы подготовила Комиссия по вопросам гендерного равенства.