В Европе наблюдается нехватка женщин во власти - исследование

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Порошенко выступил с речью на сессии ПАСЕ в Страсбурге: по числу женщин в парламенте Украина оказалась на одном из последних мест в Европе

Европейские страны пока не достигли равного представительства женщин и мужчин в принятии экономических и политических решений.

Такие выводы опубликовал в своем отчете Совет Европы.

"Эти данные свидетельствуют о том, что Европе предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить подлинное гендерное равенство", - сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он призвал все страны-члены организации предпринять конкретные шаги по улучшению гендерного баланса в процессе принятия решений, а также во всех сферах государственной жизни.

В ходе исследования ученые проанализировали усилия 46 стран-членов Совета Европы по увеличению представительства женщин в разных аспектах политической и государственной жизни.

В 2003 году страны Совета Европы решили увеличить число женщин в органах власти как минимум до 40%.

Копірайт зображення PA Image caption Гендерное равенство пока доступно не всем

Как видно из обнародованных в Страсбурге результатов исследования, из 46 стран только две - Финляндия и Швеция - подобрались к отметке 40%.

В среднем по Европе число женщин, занимающих руководящие посты, достигло 25,6%. Согласно докладу, в странах Европы такие посты, как глава государства, правительства или регионального правительства, женщины занимают в менее 17% случаев.

В 2016 году среди сотрудников Верховных судов стран Европы 33% являлись женщинами, в Конституционных судах - 26%. Вместе с тем число женщин-послов европейских стран составляет лишь 13%.

Украина - плохой пример

В Украине представительство женщин в парламенте за период с 2005 по 2016 год выросло на 6,4% (с 4,9% в 2005 до 11,3% в 2016).

Однако на уровне принятия решений число женщин в Украине - одно из самых низких в Европе, всего 6,3%. Меньше женщин в органах власти имеет только Турция - 4,8%.

Для сравнения, в Швеции в органах исполнительной власти женщин больше половины - 58,9%.

В исследовании отмечается, что в судебной власти Украины за прошедшие 10 лет женщин стало даже меньше.

На дипломатической службе Украины женщин стало больше, но по сравнению с другими странами Совета Европы это все равно мало: 4,3%.

Хуже картина только в России, где нет ни одной женщины-посла.

Отчет о представительстве женщин в органах власти и политической жизни стран Совета Европы подготовила Комиссия по вопросам гендерного равенства.