Ночь под Радой прошла спокойно

Ночь под Верховной Радой, где во вторник протестующие разбили палатки, прошла спокойно, сообщает корреспондент BBC Украина.

По состоянию на 7:00 под парламентом - более сотни людей и примерно столько же правоохранителей.

Протестующие проснулись и начали готовить завтрак.

Image caption Щиты, отобранные протестующими у полиции

Всего под парламентом - около полусотни палаток. Ночью генпрокурор Юрий Луценко заявил, что власть их сносить не будет.

Но добавил, что вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей, чтобы избежать провокаций.

Хотя, по состоянию на утро, этих рамок не было, сообщает корреспондент BBC Украина.

Депутат Егор Соболев, который утром в среду находился под Радой, рассказал журналистам, что около двух часов ночи большая часть полиции уехала из-под Рады и никаких столкновений до утра не было.

Копірайт зображення Reuters

Акцию под парламентом организовало "Движение новых сил Михеила Саакашвили". К ней привлечены несколько партий, в частности "Самопомощь" и "Свобода", и ряд общественных объединений.

Участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, ввести выборы по открытым спискам и создать Антикоррупционный суд.

Депутат Мустафа Найем со ссылкой на спикера Андрея Парубия сообщил, что коалиция согласилась в четверг рассмотреть два из трех требований: о выборах и отмене неприкосновенности.

Во вторник акция сопровождалась столкновениями, в которых, по данным полиции, пострадали четыре человека - один полицейский и трое гражданских.

Вечером стало известно также об избиении депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барны.

Когда г-н Барна вышел из Верховной Рады и направился в сторону гостиницы "Киев", его окружили несколько человек и избили.

На помощь политику пришел г-н Саакашвили и помог ему выбраться из "коридора", сообщил корреспондент BBC Украина.

Image caption На помощь депутату Барне пришел Саакашвили