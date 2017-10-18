В АТО погибли двое военных, четверо ранены - штаб
- 18 октября 2017
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Во вторник в АТО погибли двое военных и четверо получили ранения.
Один боец погиб в минометном обстреле вблизи Зайцево.
На приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Вечером в этом районе стреляли из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов. В результате обстрелов были ранены двое военных, еще двое - подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Всего за минувшие сутки зафиксировали 44 нарушения перемирия, говорят силовики.