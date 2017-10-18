В АТО погибли двое военных, четверо ранены - штаб

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Во вторник в АТО погибли двое военных и четверо получили ранения.

Один боец погиб в минометном обстреле вблизи Зайцево.

На приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Вечером в этом районе стреляли из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов. В результате обстрелов были ранены двое военных, еще двое - подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Всего за минувшие сутки зафиксировали 44 нарушения перемирия, говорят силовики.