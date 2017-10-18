Звезда "Игры престолов" выступила против Вайнштейна

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Актриса "Игры престолов" Лина Хиди, которая играет Серсе Ланнистер, обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Голливудский могул был "взбешен", когда "я отвергла его заигрывания", написала актриса в серии постов в Twitter.

Г-жа Хиди присоединилась к списку из более чем 40 женщин, выступивших против Вайнштейна.

Его обвинили в изнасиловании, сексуальных нападениях и домогательствах. Сам продюсер решительно отрицает обвинения в отношениях, которые происходили без согласия женщин.

Во вторник г-н Вайнштейн вышел из совета директоров студии The Weinstein Company. Ранее его уволили с должности руководителя компании, но место в совете он сохранил.

По данным журнала Variety, продюсер владеет 22% акций студии.

Американские СМИ пишут, что во вторник также уволился глава Amazon Studios Рой Прайс - после обвинений, прозвучавших в его адрес вслед за обвинениями Вайнштейна.

В своих постах Лина Хиди описала, как ехала в лифте с Вайнштейном после того, как он пригласил ее в комнату посмотреть на сценарий.

"Лифт поднимался и я сказала Харви: "Меня не интересует ничего, кроме работы, пожалуйста, не думай, что я иду с тобой по какой-то другой причине. Ничего не произойдет", - говорится в посте.

"После того, как я это сказала, он замолчал и был в ярости".

"Он провел меня в лифт, схватив и крепко держа за руку", - также написала она и добавила, что чувствовала себя "абсолютно беспомощной".

Продюсер прошептал, чтобы она никому не говорила о том, что произошло, заявила актриса. "Я села в машину и заплакала", - заканчивает пост Лина Хиди.