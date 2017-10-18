В России задержали украинца, "причастного к "Правому сектору"

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В Ростовской области России задержали украинца Романа Терновского, который якобы причастен к деятельности "Правого сектора". Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Правый сектор" в России считают экстремистской организацией, он запрещен решением Верховного суда.

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"Используя аккаунт в социальной сети Facebook, Терновский осуществлял пропаганду деятельности организации "Правый сектор" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации", - также сообщили в СКР.

"Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации", - добавили в сообщении.

Украинца задержали следователи СКР и представители ФСБ России.

Во время обыска по месту жительства г-на Терновского в Ростове-на-Дону обнаружили предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор", рассказали в СКР.

Задержанный взят под стражу.

Летом на территории Беларуси пропал 19-летний украинец Павел Гриб, который поехал в Гомель на встречу с девушкой. Впоследствии ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию, что он находится в СИЗО в Краснодаре. Его задержали по статье "о терроризме".

Ранее в октябре на российско-украинской границе пропали украинские пограничники. Позже выяснилось, что российские силовики арестовали их на два месяца и, вероятно, избили при задержании.