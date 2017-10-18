Центр Киева патрулируют 3000 полицейских

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За порядком в правительственном квартале в центре Киева следят почти 3000 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.

"В зависимости от оперативной обстановки, количество правоохранителей может меняться", - сообщили в Нацполиции.

У зданий правительства и парламента уже второй день продолжается протест активистов с требованиями о политической реформе.

Накануне там произошли столкновения. Участники акции установили несколько десятков палаток и остались на ночь.

По словам руководителя Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, участников акции возле Верховной Рады будут проверять на фильтрационных пунктах и выборочно ручными металлоискателями.

У некоторых людей также будут проверять документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, полиция извинилась перед киевлянами за неудобства в связи с заблокированным движением в правительственном квартале.

По состоянию на 11:00 в среду, грубые нарушения общественного порядка не зафиксированы, добавили правоохранители.