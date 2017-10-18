Ирак: курдов оттеснили на позиции 2014 года

Копірайт зображення AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Иракские военные говорят, что завершили операцию, в ходе которой восстановили контроль над территориями, с 2014 года контролируемыми курдами.

В предыдущие дни правительственные войска взяли под контроль два крупнейших нефтяных месторождения в провинции Киркук после того, как их покинули иракские курды.

Ранее курдские военизированные формирования "Пешмерга" отбили эти земли у так называемого "Исламского государства".

Военная операция началась через три недели после того, как региональное правительство Курдистана провело референдум о независимости. Власти Ирака заявили, что теперь он в прошлом.

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Премьер страны Хайдер аль-Абади призвал власти курдов к переговорам, заявив, что хочет "национального партнерства" на основе конституции Ирака.

Люди, живущие в Курдистане и на спорных территориях в основном поддержали отделение региона, однако аль-Абади объявил незаконными и отверг призывы курдских лидеров к переговорам.

США призвали курдов и правительство Ирака - своих союзников в регионе - воздержаться от эскалации конфликта. Курдское командование назвало произошедшее "объявлением войны".

Американские власти заявили, что ведут переговоры "со всеми сторонами в Ираке, чтобы ослабить напряжение".

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Ирака Фауд Масум в воскресенье встречался с руководителем Иракского Курдистана Масудом Барзани

В 2014 году отряды "Пешмерга" выбили из Киркука боевиков "Исламского государства". До сих пор провинцию контролировали курды.

Багдад предлагает курдскому руководству управлять спорными районами совместно с иракским правительством.

В конце сентября, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, курды провели референдум о независимости Иракского Курдистана. За независимость высказались более 90% участников плебисцита. Голосование проходило в том числе и в провинции Киркук.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.

США, Великобритания и международная антитеррористическая коалиция просили отложить референдум на два года.

Россия также выступила в поддержку "суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока".