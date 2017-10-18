Украинцу Грибу снова продлили арест в России

Копірайт зображення Olha Gryb Image caption Павел Гриб исчез в Беларуси в конце августа

Суд в России снова продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу - об этом сообщил его отец.

"Буквально 2 часа назад завершилось заседание суда. Согласно его решению, срок содержания под стражей продлили до 4 января 2018 года", - рассказал Игорь Гриб после заседания суда в Краснодаре.

Он также зачитал письмо адвоката подсудимого, в котором указано, что состояние Павла Гриба неудовлетворительное, у него периодически возникают открытые кровотечения.

В начале сентября украинца забирали из СИЗО на обследование, но впоследствии вернули обратно.

Ранее сестра Павла Ольга Гриб сообщила ВВС Украина, что к нему не пускают украинских врачей.

А в комментарии "Украинской правде" она предположила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение приема, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с недопуском украинских врачей к Павлу Грибу.

За что задержали?

19-летний украинец Павел Гриб исчез на территории Беларуси еще 24 августа. Лишь через 14 дней ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию о том, что он находится в краснодарском СИЗО. Его задержали по обвинению в совершении преступления по статье "о терроризме".

Две недели судьба парня была неизвестна. Белорусские правоохранители заявляли, что у них его нет.

В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype.

Копірайт зображення facebook Image caption У парня проблемы со здоровьем

Семья Павла Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни парня.

Также родственники требуют у РФ обеспечить Павлу доступ к медицинскому обслуживанию, ведь он требует ежедневного ухода из-за врожденного заболевания.

Парень имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии. Каждый день его пребывания в СИЗО в ненадлежащих условиях может быть фатальным для его жизни, утверждают родственники.

Отец Павла Гриба ранее служил в ГПСУ. Он рассказывает, что его сын вел активную политическую жизнь в социальных сетях. При этом к ВСУ или добробатам он отношения не имеет, на Донбасс не ездил и никогда не выезжал за границу.

По словам отца, в соцсетях сын познакомился с девушкой. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет. У них броде бы завязались виртуальные романтические отношения и они договорились встретиться в Беларуси.

Ряд СМИ успели пообщаться с девушкой Татьяной, с которой якобы должен был встретиться Павел Гриб. Она указывает, что встреча состоялась. Девушка рассказала журналистам, что организовала встречу под давлением ФСБ.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал Совет Европы принять меры по освобождению украинца.