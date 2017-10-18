Новые столкновения под Радой: задержаны 11 митингующих

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В правительственном квартале в 17:00 произошли новые столкновения между протестующими и полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

В ходе столкновений полиция задержала 11 активистов, которых отпустят после составления админпротоколов, сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь полиции Оксана Блищик. Двух протестующих уже отпустили.

На видео с места событий, которое опубликовало в Facebook "Движение Освобождения", видно, что на улице Грушевского колонна активистов пытается прорваться через установленный полицией забор.

По словам Крищенко, причиной столкновений стало то, что митингующие пытались пройтись по улицам Киева колонной со щитами. Эти щиты протестующие накануне отобрали у правоохранителей.

"Я не понимаю, зачем в Киеве, в мирном европейском городе ходить со щитами и таким образом провоцировать и создавать негативную картинку. На требования полиции вернуть щиты и не нарушать порядок поступил отказ, и полиция приняла меры", - рассказал Крищенко в эфире 112 канала.

При этом полицейские применили слезоточивый газ.

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По словам Крищенко, по состоянию на 18:30 все уже было спокойно. Пострадавших нет.

Депутат и участник протеста Семен Семенченко рассказал, что правоохранители задержали возле палаток восем активистов, а под действие слезоточивого газа попал депутат Егор Соболев.

Чего требуют под Радой?

Акцию под парламентом организовало "Движение новых сил Михеила Саакашвили". К ней привлечены несколько партий, в частности "Самопомощь", "Свобода", а также ряд общественных объединений.

Участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, ввести выборы по открытым спискам и создать Антикоррупционный суд.

Депутат Мустафа Найем со ссылкой на спикера Андрея Парубия сообщил, что коалиция согласилась в четверг рассмотреть два из трех требований: о выборах и отмене неприкосновенности.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что требования участников акции о создании Антикоррупционного суда и принятии нового избирательного закона - это то, что настойчиво и последовательно предлагает ввести Петр Порошенко.

Во вторник акция сопровождалась столкновениями, в которых, по данным полиции, пострадали четыре человека. После этого под зданием Верховной Рады установили порядка 30 палаток. 18 октября обстановка под зданием Верховной Рады была спокойной.