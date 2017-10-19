В ДТП в Харькове погибли по меньшей мере пять человек

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По предварительным данным, пять человек погибли и шесть получили травмы разной степени тяжести в результате аварии, произошедшей в центре Харькова.

Об этом сообщила Нацполиция Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла в среду в 20:45 на ул. Сумской.

Полиция предварительно сообщает, что внедорожник марки Lexus въехал в людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщину, которая находилась за рулем автомобиля, задержали.

За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В свою очередь советник главы МВД харьковчанин Антон Геращенко сообщает в своем Facebook, что в результате аварии погибли уже шесть человек. Пятеро находятся в больнице.

По информации г-на Геращенко, автомобиль Lexus проехал на красный свет и врезался в автомобиль VW Touareg. В результате столкновения Lexus отбросило на тротуар.

За рулем автомобиля Lexus была девушка 1997 г.р.