В ДТП в Харькове погибли по меньшей мере пять человек
По предварительным данным, пять человек погибли и шесть получили травмы разной степени тяжести в результате аварии, произошедшей в центре Харькова.
Об этом сообщила Нацполиция Харьковской области.
По данным полиции, авария произошла в среду в 20:45 на ул. Сумской.
Полиция предварительно сообщает, что внедорожник марки Lexus въехал в людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Женщину, которая находилась за рулем автомобиля, задержали.
За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В свою очередь советник главы МВД харьковчанин Антон Геращенко сообщает в своем Facebook, что в результате аварии погибли уже шесть человек. Пятеро находятся в больнице.
По информации г-на Геращенко, автомобиль Lexus проехал на красный свет и врезался в автомобиль VW Touareg. В результате столкновения Lexus отбросило на тротуар.
За рулем автомобиля Lexus была девушка 1997 г.р.