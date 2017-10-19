За сутки в АТО ранены двое военных

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За минувшие сутки боевики 53 раза нарушили перемирие в зоне АТО, в результате боевых действий двое украинских военных были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Наибольшее количество обстрелов за минувшие сутки приходится на донецкое направление. В частности, в среду несколько раз стреляли по защитникам Авдеевки, Луганского, Майорска, Каменки и на подступах к Троицкому.

На луганском направлении из минометов стреляли вблизи Новотошковского и Новозвановки, а также по позициям сил АТО в районе Крымского и Попасной.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.