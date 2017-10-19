Количество погибших в ДТП в Харькове увеличилось до 6 человек

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Количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

Информацию о шести погибших подтвердила и председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 2 находятся в тяжелом состоянии", - написала она в Facebook.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, две пострадавшие в результате ДТП молодые женщины находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Нацполиция Харьковской области, авария произошла 18 октября в 20:45 на улице Сумской. Автомобиль Lexus проехал на красный свет и врезался в автомобиль VW Touareg. В результате столкновения Lexus отбросило на тротуар, где люди ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Харьковская полиция опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП.

"Установлены личности 3 погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Елена Берченко (25 лет), Юрий Неудачин (24 года), Оксана Нестеренко", - говорится в заявлении отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Также в в отделение политравмы одной из харьковских больниц доставили еще одну пострадавшую - беременную женщину.

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Женщину, которая находилась за рулем Lexus, уже задержали, добавили в полиции.

За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По информации г-на Геращенко, за рулем автомобиля Lexus была девушка 1997 г.р.

Он добавил, что этот автомобиль уже нарушал правила дорожного движения зимой прошлого года. Соответствующее видео предоставили волонтеры.

"Задержанная находится в СИЗО. В течение 72 часов суд должен избрать ей меру пресечения. Она находится в шоковом состоянии и утверждает, что не нарушала правил дорожного движения и ехала на зеленый свет", - сказал Антон Геращенко в комментарии "112 Украина".

Водитель VW Touareg, по словам советника главы МВД, получил травмы средней тяжести, сейчас он также дает показания.