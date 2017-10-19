Каталонцы сняли вирусное видео, похожее на украинское

Копірайт зображення El Pais Image caption Испанские СМИ пишут, что каталонцы скопировали украинское вирусное видео

Противостояние между Каталонией и Мадридом из-за референдума о независимости побудило некоторых каталонцев обратиться за поддержкой к Европе. Для обращения выбрали креативный путь - через видео в YouTube.

Организация Omnium, основанная в Барселоне и промотирующая каталонскую культуру, 16 октября распространила на YouTube эмоциональное видео с призывом о помощи.

Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей, которые назвали его "пропагандой" и поиздевались над его драматичностью. Между тем, газеты заметили большое сходство с видеороликом, снятым в Украине во время Евромайдана в 2014 году.

Видео под названием "Помоги Каталонии, спаси Европу" стало вирусным, оно собрало более миллиона просмотров за день.

В нем молодая женщина с дрожью в голосе призывает Европу помочь Каталонии, "пока не поздно". По ее словам, каталонцы вышли на мирные протесты, чтобы защитить европейские ценности после того, как Мадрид подавил голосование на референдуме.

"Каталонцы пытались голосовать мирно, испанская полиция применила такую ​​силу, которую никогда раньше не видели в ЕС", - говорит она на английском языке.

"Мы европейские граждане так же, как вы, и нам нужна ваша помощь, чтобы защищать демократию и свободу. Пожалуйста, не отворачивайтесь от нас", - призывает женщина.

Копірайт зображення Omnium Cultural YouTube channel Image caption Кадр из видео "Помоги Каталонии, спаси Европу"

Рассказ сопровождается драматической музыкой. Также в видео есть кадры столкновений между полицией и гражданским населением.

Испанские СМИ быстро заметили, что видео похоже на украинское под названием "Ми всі українці", которое сняли во время Евромайдана в центре Киева в феврале 2014 года. В нем тогда еще активистка Юлия Марушевская, - которая после Майдана возглавила Одесскую таможню, - на фоне баррикад и горящих шин говорила, что протестующие "хотят быть свободными от диктатуры".

Мадридская центристская ежедневная газета El Pais заявила, что видео "полно фальсификаций", в нем говорится о репрессиях каталонцев.

Издание El Periodico, основанное в Барселоне, опубликовало видео под названием "Пропаганда для отделения".

Либеральная El Confidencial заявила, что клип сделали, чтобы "заставить ЕС считать, что Испания является диктатурой".

"Видео, которое на протяжении трех с половиной минут передает взгляды о независимости, также содержит разные фальсификации и неточности относительно того, что случилось в течение последних недель", - пишет издание.

Подготовила Служба мониторинга ВВС