В G7 вновь призвали взяться за медреформу

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Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду Украины к рассмотрению законопроектов о проведении медицинской реформы.

"Послы G7 выразили поддержку медицинской реформе и напоминают о заявлении, сделанном в апреле, - поощрении Верховной Рады принять закон", - написал в Twitter посол председательствующей сейчас в "Большой семерке" Италии Давиде ла Чечилия.

В четверг Верховная Рада должна рассмотреть несколько законопроектов, которые, по словам Минздрава, дадут возможность реформировать медицину в Украине.

Спикер Андрей Парубий выразил надежду, что парламент сможет проголосовать за медицинскую реформу и два сопроводительных к ней законопроекта до 12:00.

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В апреле послы стран Большой семерки в совместном заявлении выразили поддержку плану реформы здравоохранения в Украине.

Там отметили, что обеспечение государством финансирования застрахованных медицинских услуг и лекарств через Национальную службу здоровья - это свидетельство готовности двигаться дальше в осуществлении "сверхважных реформ".

Относительно необходимости медреформы в Украине также выступала посол Великобритании Джудит Гоф.

В июне Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг, который дал старт медицинской реформе в Украине. При этом депутаты отклонили изменения в бюджет, необходимые для ее воплощения.

Руководитель министерства здравоохранения Ульяна Супрун настаивала, что парламент все же должен принять изменения в Бюджетный кодекс.

Она также заявила, что несколько сотен внесенных в закон о медицинской реформе поправок полностью меняют ее суть.

Накануне в Минздраве сообщили, что изменения в системе здравоохранения уже начались: внедряют систему госпитальных округов, действует программа "Доступные лекарства", в тестовом режиме работает электронная система учета.

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В то же время критики предлагаемых правительством изменений, в частности председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, считают, что медреформа может разрушить медицинскую отрасль в Украине и нарушает Конституцию.‎