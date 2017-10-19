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Парламент проголосовал за включение в повестку дня и направление на рассмотрение Конституционного суда двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.

Оба документа предлагают отменить норму Конституции, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

В то же время законопроект, предложенный президентом, предусматривает отмену депутатского иммунитета с 2020 года, а авторства депутата от "Свободы" Юрия Левченко - сразу после принятия закона.

После заключения Конституционного суда обе инициативы парламент должен одобрить в первом чтении (минимум 226 голосов, и окончательно - на следующей очередной сессии (минимум 300 голосов).