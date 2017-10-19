Пропавшую "картину Дали" нашли в Ливане

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Правоохранители обнаружили в Ливане картину, которая, как считается, принадлежит кисти знаменитого испанского художника Сальвадора Дали.

Полотно, известное как "Портрет миссис Ривз", пытались продать четыре человека. Они арестованы.

Полиция конфисковала картину после расследования, которое проходило в пригороде ливанской столицы Бейрута.

По словам искусствоведов, если эта работа действительно Сальвадора Дали, то она - из его цикла портретов представителей элиты.

Портрет могли похитить из частной коллекции в одной из соседних с Ливаном стран, предполагают правоохранители.

Историк культуры Лоуренс Сафир рассказал ливанской газете Daily Star, что подобные работы, которые приписывают Сальвадору Дали, обычно продаются "за несколько тысяч долларов, ведь их не считают серьезными картинами".

Он предположил, что это может быть один из портретов, которые художник пообещал сделать для представительниц высшего общества во время визита в Америку.

Издание также приводит слова эксперта по творчеству Дали Никола Дешарна, чей отец был секретарем у художника, о том, что "Портрет миссис Ривз" несколько раз перепродавали на аукционах в период с 1986 по 1997 годы.

Однако никто из искусствоведов не берется утверждать, является ли найденная в Ливане картина подлинной.

Алекс Розенберг, руководитель Исследовательского центра Сальвадора Дали в Нью-Йорке, отмечает, что рынок картин переполнен подделками.