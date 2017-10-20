Тарантино признал, что кое-что знал о поведении Вайнштейна

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Квентин Тарантино признал, что не один год знал о поведении продюсера Гарри Вайнштейна, которого ряд актрис обвинили в домогательствах.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал", - сказал американский режиссер изданию New York Times.

Г-н Вайнштейн категорически отрицает обвинения и утверждает, что все отношения происходили с согласия женщин.

Полиция Лос-Анджелеса тем временем начала расследовать уголовное дело, в котором фигурирует г-н Вайнштейн.

"Было несколько больше, чем просто обычные слухи и сплетни. Это было не из вторых рук. Я знал, что он сделал несколько таких вещей", - сказал Тарантино New York Times.

Голливудский продюсер сотрудничал с Вайнштейном, снимая такие ленты, как "Джанго свободный" и "Бесславные ублюдки".

Он сказал, что должен был бы прекратить это сотрудничество, если бы повел себя более ответственно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Топовый голливудский продюсер отрицает, что вступал в отношения без согласия женщин

Полиция Лос-Анджелеса объявила, что расследует случай сексуального нападения, который, как полагают, произошел в 2013 году.

Деталей не сообщают, кроме того, что полицейские допросили предполагаемую жертву. По данным американских СМИ, речь идет о 38-летней итальянской модели и актрисе.

Если прокуроры решат, что доказательств достаточно, дело могут передать в суд.