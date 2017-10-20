В АТО без потерь, но стрельба продолжается
- 20 октября 2017
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В прошедшие сутки в зоне АТО продолжалась стрельба, сообщает штаб АТО в Facebook.
Потерь среди военных нет.
В целом зафиксировано 15 нарушений перемирия.
Основная активность фиксировалась на донецком направлении, говорят силовики. Из разных видов гранатометов и пулеметов обстреливали позиции военных в районе Авдеевки.