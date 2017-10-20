Обнародовали новое фото установки "Бук" по делу MH17

Копірайт зображення Госпрокуратура Нидерландов Image caption Государственная прокуратура Нидерландов говорит, что получила этот файл от анонимного источника

Государственная прокуратура Нидерландов, возглавляющая международное уголовное расследование катастрофы MH17, опубликовала новое - уже девятое - фото зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, как предполагают, могли сбить самолет.

В катастрофе, произошедшей 17 июля 2014 года на Донбассе, погибли 298 человек.

Совместная следственная группа (JIT), которая опубликовала фото, говорит, что получила его от анонимного источника. Там также говорится, что изображение, "вероятно было сделано 17 июля 2014 года в городе Макеевка, Украина".

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Выводы Bellingcat

Международное расследовательское бюро Bellingcat провело собственный анализ нового изображения.

"На рисунке видна правая часть "Бука", загруженного на прицеп грузовика Volvo, который везет его на востоке Украины 17 июля 2017 года. Также виден минивэн синий Volkswagen, сопровождающий "Бук" на востоке Украины в тот же день", - говорится в сообщении Bellingcat.

Там утверждают, что на фото именно тот "Бук", который ранее был идентифицирован как одна из зенитно-ракетных установок российской 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.

Копірайт зображення Bellingcat Image caption Как предполагают в Bellingcat, на этом фото - тот самый "Бук", снятый в 2013 году в России. Это изображение обнаружили ранее с помощью пользователя Twitter

В сообщении также указывается, что в JIT считают - опубликованное фото было "вероятно" сделано в Макеевке, недалеко от Донецка, однако провести точную геолокацию фото Bellingcat пока не смогли.

"До сегодняшнего дня практически не было сомнений, что MH17 был сбит российским "Буком 332". После сегодняшнего дня, когда было опубликовано девятое доказательство присутствия на востоке Украины установки, принадлежавшей Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может", - заявляют в Bellingcat.

Официально обвинения в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" пока никому не предъявлены, международное следствие продолжается.

В то же время Совет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах аварии "Боинга-777" назвала причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса "земля-​​воздух", которую выпустили из установки "Бук".

Россия отрицает причастность своих военных или своей военной техники к катастрофе и обвиняет в трагедии украинскую армию.