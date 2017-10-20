Пенсии выросли более чем на 500 грн - министр

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Средний размер пенсии украинцев после пенсионной реформы увеличился на 559 грн - до 2446 грн, заявил в пятницу министр соцполитики Андрей Рева.

"Средний размер пенсий после перерасчета увеличился на 559,78 грн. И, если до закона средний размер пенсии в Украине составлял 1 886,78 грн, то теперь он составляет в среднем 2446,56 грн", - цитирует чиновника агентство УНИАН.

Андрей Рева также рассказал, что в целом пенсии так или иначе повысили для более 10 млн пенсионеров, то есть почти 90% от общего количества (11,7 млн).

"Не пересчитаны пенсии около 900 тыс. человек, получающих пенсии по специальным законам. То есть речь идет о народных депутатах, госслужащих, должностных лицах местных органов власти и других категориях, которые имели право на специальные пенсии и которым сегодня нецелесообразно повышать пенсии. А также тем категориям граждан, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах", - пояснил министр.

Кроме того, Андрей Рева пообещал, что работающие пенсионеры, которых в Украине более 600 тыс., после реформы будут получать пенсию в полном объеме, без уменьшения на 15%, как это было раньше.

Закон о пенсионной реформе вступил в силу 11 октября 2017 года.

По нему пенсии для большинства пенсионеров выросли на сумму от 200 до более 1000 грн.