ДТП в Харькове: подозреваемой избирают меру пресечения

Image caption Подозреваемая плачет в зале суда

Суд в Харькове избирает меру пресечения Елене Зайцевой, которую подозревают в совершении резонансного ДТП в городе.

20-летняя студентка была за рулем внедорожника Lexus RX350, сбившего 11 человек в центре Харькова.

Пятеро погибли на месте, шестеро пешеходов - в больнице с серьезными травмами. Трое пациентов - в медикаментозной коме.

Среди пострадавших - 30-летняя беременная харьковчанка Жанна Власенко. У женщины - сложная травма головы, врачи погрузили ее в медикаментозный сон.

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Накануне вечером девушке объявили подозрение.

Как передала внештатная корреспондентка ВВС, подозреваемую уже завели в зал суда. Она плачет и молчит. В помещении много представителей СМИ.

Начало рассмотрения дела запланировано на 14:00.

Что известно о водителе Lexus

О Елене Зайцевой известно, что она учится на третьем курсе Харьковского университета имени Каразина, что автомобиль Lexus принадлежит не ей, а ее отчиму, и за два года за рулем она неоднократно нарушала правила дорожного движения.

"Она шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это были административные протоколы за разные правонарушения, различной тяжести. За них судами были наложены штрафы", - сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

В полиции недоумевают, почему при таком количестве нарушений суд не лишил ее прав на вождение.

"При таком количестве правонарушений необходимо задать вопрос: как этот фигурант вообще получил права? И как она могла управлять транспортным средством?", - заявил на брифинге Олег Бех, руководитель харьковской полиции.

По предварительным данным, в пятницу суд должен избрать для нее меру пресечения. Обвинение требует содержания под стражей.

Пресс-секретарь прокурора объясняет: "Во-первых, это очень резонансное преступление для города. Во-вторых, это количество погибших. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что это семья, которая имеет средства, чтобы, например, исчезнуть с территории государства".