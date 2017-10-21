Зайцеву арестовали на 60 суток

Копірайт зображення UNIAN

Елену Зайцеву, подозреваемую в совершении резонансного ДТП в Харькове, взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога - таково решение суда в Харькове.

Адвокат Юлия Козырь попросила взять Зайцеву под круглосуточный домашний арест.

У защиты Зайцевой есть пять дней на подачу апелляции. Заседание суда завершилось.

Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы.

За рулем Lexus была 20-летняя студентка Елена Зайцева.

Среди пострадавших - 30-летняя беременная харьковчанка Жанна Власенко. У женщины - сложная травма головы, врачи погрузили ее в медикаментозный сон.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Елена Зайцева постоянно плакала в зале суда

Позиция защиты

На вопрос судьи, признает ли она свою вину, Елена Зайцева заявила, что отказывается выражать позицию, а всю информацию предоставит ее адвокат.

Внештатный корреспондент ВВС сообщил, что подозреваемая плакала в зале суда.

"Это худшее, что могло произойти. Все мои мысли только об этом", - сказала она о последствиях ДТП.

По словам адвоката, пока нет объективных свидетельств о том, кто именно виноват в аварии. Она также заявила, что виновником в ДТП является не ее подзащитная, а водитель автомобиля "Volkswagen Touareg".

"В связи с этим возникает вопрос о том, почему сегодня на скамье подсудимых находится Зайцева Елена?" - спросила адвокат.

По ее словам, объективные данные касательно наличия причинно-следственной связи можно получить только из одного документа, который объективно может свидетельствовать о наличии вины данного лица - это заключение судебной автотехнической экспертизы.