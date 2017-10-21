Похищение ребенка в Киеве: полиция разыскивает женщину

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После изучения видеозаписей с камер наблюдения, установленных рядом с местом преступления, установлено, что в похищении ребенка из детского сада в Киеве подозревают женщину в возрасте 25-30 лет.

Об этом BBC Украина сообщила пресс-секретарь Оболонского управления Нацполиции Киева Оксана Лищук.

Вечером в пятницу житель Киева сообщил Нацполиции, что в детском саду в Оболонском районе Киева у него украли двухмесячного ребенка.

По данным полиции, мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

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Полиция выяснила, что подозреваемая в похищении ребенка женщина вошла в помещение детского сада вслед за мужчиной, а потом выбежала оттуда с переносной корзиной в руках.

Как сообщила Лищук, мужчина заявил, что подозреваемая следовала за ним от Оболонского рынка.

Возбуждено уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.