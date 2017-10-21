В похищении ребенка в Киеве подозревают семью из Вышгорода

Копірайт зображення kyiv.npu.gov.ua

Похитителями младенца в Киеве оказалась семья из Вышгорода. Об этом в своем Facebook сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого малыша", - написал он и уточнил, что подозреваемой в похищении женщине всего 20 лет.

Копірайт зображення Facebook @up.z.prav.dytyny

Ранее Кулеба заявил, что подозреваемую задержали. Ребенка обследовали медики.

Нацполиция в своем Facebook со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова сообщила, что с ребенком все в порядке. Правоохранители также сообщают о задержании обоих подозреваемых.

Вечером в пятницу житель Киева сообщил в столичную полицию, что в детском саду в Оболонском районе Киева у него похитили двухмесячного ребенка.

По данным правоохранителей, мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

Копірайт зображення npu.gov.ua

Полиция установила, что подозреваемая вошла в помещение детского сада вслед за мужчиной, а потом выбежала оттуда с переносной корзиной в руках.

Об этом BBC Украина сообщила пресс-секретарь Оболонского управления Нацполиции Киева Оксана Лищук.

Копірайт зображення npu.gov.ua

Лищук добавила, что по словам мужчины, женщина следовала за ним от Оболонского рынка.

Возбуждено уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За похищение ребенка паре грозит до 10 лет лишения свободы.