Копірайт зображення AFP Image caption Референдум о независимости Каталонии привел к расколу в Испании

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью конституции Испании, чтобы "восстановить законность".

Власти Испании хотят провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев.

Однако эти меры еще предстоит утвердить сенату - верхней палате парламента Испании, в которой представлены все регионы.

Рахой также настаивает, что Мадрид не забирает у Каталонии статус автономии.

В субботу испанский премьер встретился с членами своего кабинета - спустя почти три недели после референдума, прошедшего в Каталонии.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.

Копірайт зображення EPA Image caption Премьер-министр Мариано Рахой принял решение ввести в действие статью 155 конституции Испании

На заседании в субботу министры испанского правительства решали, как воплотить в жизнь 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить власть региональных органов на некоторое время.

Что такое 155 статья?

Статья 155 конституции Испании позволяет национальному правительству вводить прямое правление в автономных регионах Испании (то есть подчинять их непосредственно правительству Испании) в случае кризиса. До сих пор данная статья ни разу не применялась.

В ней говорится, что если действия правительства региона "создают серьезную угрозу общим интересам Испании", Мадрид может "принять необходимые меры, чтобы заставить региональные органы соблюдать эти интересы".

В настоящее время Каталония пользуется значительной автономией в Испании, включая собственные полицию, департаменты образования и здравоохранения.

При этом 155-я статья не дает испанскому правительству права полностью отменить автономный статус региона.

Какие последствия могут иметь действия Мадрида?

Джеймс Бадкок, ВВС, Мадрид

На первый взгляд, роспуск парламента Каталонии и проведение срочных региональных выборов могут разрядить возникшее состояние крайней напряженности, но есть множество причин сомневаться в том, что такая стратегия обеспечит выход из кризиса.

Крайне левая партия Кандидаты народного единства (CUP) пообещала бойкотировать любые выборы, навязанные региону. Другие политические силы, выступающие за независимость, могут сделать то же самое. Также можно ожидать массовых уличных протестов против любой формы прямого правления Мадрида.

Пучдемон пообещал провести официальное голосование за независимость в парламенте Каталонии, если будет применена статья 155. В этом случае сторонники независимости смогут сформировать блок, который станет основой учредительного собрания новой республики.

Внеочередные выборы предполагают участие всех сторон, они по сути станут новым - и уже официальным - голосованием за независимость Каталонии. И если в результате снова победят сторонники отделения от Испании, то невозможно представить, как Мадрид будет выходить из этой ситуации.

Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Мы получили право на независимое государство": как прошел референдум в Каталонии

Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии - объявлена независимость или нет.