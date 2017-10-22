ДТП в Харькове: Статус водителя Touareg, который проходит как свидетель, может измениться

Копірайт зображення UNIAN Image caption В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести

Статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен. Об этом заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Он сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.

"Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем Volkswagen Touareg, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сказал Олег Бех.

Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться "максимально прозрачно и объективно".

Начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.

Также он отметил, что полиция ждет ответа от "государственных органов" на запрос о том, является ли водитель Touareg сотрудником СБУ.

Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы.

За рулем Lexus была 20-летняя студентка Елена Зайцева.

Среди пострадавших - 30-летняя беременная харьковчанка Жанна Власенко. У женщины - сложная травма головы, врачи погрузили ее в медикаментозный сон.

В пятницу Елену Зайцеву взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога - таково решение суда в Харькове.

Адвокат подозреваемой Юлия Козырь просила взять Зайцеву под круглосуточный домашний арест.

У защиты Зайцевой есть пять дней на подачу апелляции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В зале суда Елена Зайцева заявила, что отрицает свою вину и постоянно плакала.

По словам адвоката Зайцевой, пока нет объективных свидетельств о том, кто именно виноват в аварии. Она также заявила, что виновником в ДТП является не ее подзащитная, а водитель автомобиля Volkswagen Touareg.

"В связи с этим возникает вопрос о том, почему сегодня на скамье подсудимых находится Зайцева Елена?" - спросила адвокат.

По ее словам, объективные данные касательно наличия причинно-следственной связи можно получить только из заключения судебной автотехнической экспертизы.

Процессуальный руководитель, начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин сообщил, что в крови Елены Зайцевой обнаружили опиаты.

Однако содержание подозрения с учетом новых данных для Зайцевой не меняли.

Что известно о водителе Lexus

О Елене Зайцевой известно, что она учится на третьем курсе Харьковского университета имени Каразина, что автомобиль Lexus принадлежит не ей, а ее отчиму, и за два года за рулем она неоднократно нарушала правила дорожного движения.

"Она шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это были административные протоколы за различные правонарушения, различной тяжести", - сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.