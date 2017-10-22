Похищение младенца в Киеве: женщине сообщили о подозрении
Женщине, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.
"Сообщено о подозрении 20-летней киевлянке по факту похищения 1,5 месячной девочки", - написала Максимец.
Пресс-секретарь анонсировала, что готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.
"О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно", - добавила Максимец.
Правоохранители до сих пор устанавливают причастность к преступлению сожителя женщины, отметили в ведомстве.
Напомним, в пятницу киевлянин сообщил в столичную полицию, что в детском саду в Оболонском районе Киева у него похитили двухмесячного ребенка.
По данным правоохранителей, мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
Похитителями младенца в Киеве оказалась семья из Вышгорода. Об этом в своем Facebook сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
"Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого малыша", - написал он и уточнил, что подозреваемой в похищении женщине всего 20 лет.
Ребенка обследовали медики. Нацполиция в своем Facebook со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова сообщила, что с ребенком все в порядке.
Возбуждено уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За похищение ребенка паре грозит до 10 лет лишения свободы.