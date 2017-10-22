На Японию, где проходят парламентские выборы, обрушился тайфун

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Тайфун Лан обрушился на южную часть Японии. В стране, между тем, продолжается голосование на досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

Тайфуну присвоена четвертая категория сложности. Усиление ветра и сильные дожди фиксируются в радиусе нескольких сотен километров. Японские авиаперевозчики отменили или перенесли сотни рейсов.

До Токио непосредственно тайфун дойдет в ночь на понедельник, сообщают японские метеорологи.

Премьер-министр Синдзо Абэ сказал, что выборы проходят на фоне роста угроз со стороны Северной Кореи.

Рейтинг премьера недавно вырос после летнего падения. Поддержка господина Абэ повысилась на фоне роста напряженности вокруг КНДР. Это отодвинуло на второй план критику премьера о коррупции.

Абэ надеется, что его партия получит две трети голосов, что позволит ему внести конституционные изменения. В частности, он хочет реформировать силы самообороны Японии в национальную армию - если это произойдет, у Японии впервые после Второй мировой войны появится своя армия.

Один из обозревателей в разговоре с BBC назвал безальтернативным голосование за Либерально-демократическую партию Японии во главе с Синдзо Абэ.

Копірайт зображення Reuters Image caption Премьер Японии Синдзо Абэ вернул свой высокий рейтинг

Напомним, 28 сентября Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустил парламент. Это решение он объяснил ядерно-ракетной угрозой со стороны КНДР.

Почему будут выборы?

Аналитики считают, что досрочные выборы - это способ Абэ воспользоваться восстановленным рейтингом и использовать действующую слабость оппозиции.

Ряд скандалов и непопулярная политика больно ударили по рейтингу премьера в последние месяцы.

В июле его рейтинг упал до менее 30%, но затем восстановился до более 50% в сентябре.

Он отрицает обвинения в коррупции, и в понедельник заявил, что роспуск парламента не был попыткой избежать этих обвинений.

Абэ также пытается протолкнуть противоречивые изменения в послевоенной оборонной политике Японии. Он призывает к официальному признанию военных в конституции.

Послевоенная конституция Японии серьезно ограничивает деятельность военных, в их отношении не используется слово "армия". Вооруженные силы Японии называют Силами самообороны. Руководит ими премьер-министр.