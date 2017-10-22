Каталония: Пучдемон отказался принимать план Мадрида

Копірайт зображення Reuters Image caption Референдум о независимости Каталонии привел к политическому кризису в Испании

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион не приемлет план Мадрида по введению прямого управления.

Он назвал эти планы наихудшей атакой на демократию со времен диктатуры генерала Франко, при которой Каталония была лишена автономного статуса.

Планы премьер-министра Испании Мариано Рахоя предусматривают смещение каталонских лидеров и ограничение полномочий местного парламента.

По словам Пучдемона, испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога. Он также призвал созвать заседание парламента, чтобы обсудить ответные меры.

Ранее глава парламента Каталонии Карме Форкадел назвала действия правительства Испании попыткой государственного переворота. По словам Форкадел, она "не позволит Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократичным".

Обратившись к гражданам европейских стран на английском языке, Пучдемон добавил, что основополагающие ценности Европейского союза оказались под угрозой в Каталонии.

В субботу в Барселоне состоялся грандиозный митинг, на котором, по данным местной полиции, собралось 450 тысяч человек. Участники акции скадировали слова "свобода" и "независимость".

Утром в субботу Совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой Мадрид может приостановить автономный статус Каталонии.

По итогам заседания премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью, чтобы "восстановить законность" после прошедшего 1 октября референдума о независисмости, большинство участников которого, по данным каталонских властей, высказались за отделение от Испании.

Копірайт зображення AFP Image caption Участники митинга требовали предоставления независимости Каталонии

Власти Испании хотят провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев. Рахой также заявил, что Мадрид не забирает у Каталонии статус автономии.

Эти меры еще предстоит утвердить сенату - верхней палате парламента Испании, в которой представлены все регионы.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.

Копірайт зображення EPA Image caption Премьер-министр Мариано Рахой принял решение ввести в действие статью 155 конституции Испании

Что такое 155 статья?

Статья 155 конституции Испании позволяет национальному правительству вводить прямое правление в автономных регионах Испании (то есть подчинять их непосредственно правительству Испании) в случае кризиса. До сих пор данная статья ни разу не применялась.

В ней говорится, что если действия правительства региона "создают серьезную угрозу общим интересам Испании", Мадрид может "принять необходимые меры, чтобы заставить региональные органы соблюдать эти интересы".

В настоящее время Каталония пользуется значительной автономией в Испании, включая собственные полицию, департаменты образования и здравоохранения.

При этом 155-я статья не дает испанскому правительству права полностью отменить автономный статус региона.

Решение проблемы или провокация?

Гай Хеджкоу, ВВС, Мадрид

Хоть решение Мариано Рахоя ввести в действие 155-ю статью было ожидаемо многими, сделанное им объявление об этом все же произвело огромный эффект. Эта статья никогда еще не применялась прежде, и существовал определенный налет таинственности вокруг ее потенциального значения и области применения.

Несмотря на уверения Рахоя о том, что самоуправление в Каталонии не отменяется, многие с этим не согласны. Смещение Карлоса Пучдемона и всех членов его кабинета со своих постов с передачей их полномочий министрам из Мадрида означает серьезное ограничение местной власти.

Испанский премьер назвал одной задач, которые преследуют вводимые им меры, восстановление восстановление мирного сосуществования в Каталонии. Многие каталонцы, желающие оставаться частью Испании с одобрением встретят его решительные меры. Однако те, кто желает полной независимости региона, скорее всего расценят их как провокацию, нежели как решение проблемы.

Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Мы получили право на независимое государство": как прошел референдум в Каталонии

Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии - объявлена независимость или нет.