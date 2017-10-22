В Киевской области в драке погиб мужчина

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В Броварах в результате драки погиб мужчина. Об этом сообщил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, во время драки погибший получил несколько колото-резаных ран, одну из которых - в область сердца.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к совершенному преступлению.

По информации "Киев. Оперативный", погибшим оказался участник боевых действий, боец 11 батальона "Киевская Русь", председатель ОО "Родной край" Руслан Яцюк.