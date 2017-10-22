ВОЗ лишила Мугабе титула посла доброй воли после шквала критики

Копірайт зображення Getty Images Image caption Назначение Мугабе было многими встречено с изумлением, поскольку состояние медицины в Зимбабве выглядит весьма плачевно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела решение о назначении президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе послом доброй воли.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выпустил заявление о снятии Мугабе с должности после волны возмущения со стороны политиков, правозащитников и активистов по всему миру.

После этого он написал у себя в Twitter: "Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность".

Прежде Гебрейесус хвалил Зимбабве за внимание к вопросам общественного здравоохранения. Аргументитруя в пользу этого назначения, он заявлял, что Мугабе, как он надеется, использует должность посла доброй воли в качестве рычага влияния в своем регионе.

Однако критики утверждают, что система здравоохранения только деградировала за последние 30 лет правления зимбабвийского лидера.

В частности, медицинские работники в стране зачастую остаются без зарплаты, лекарств не хватает, однако при этом престарелый Мугабе, чей возраст втрое превосходит среднюю продолжительность жизни в стране, регулярно ездит лечиться за границу.

Как сообщил руководитель ВОЗ, он проконсультировался с властями Зимбабве и решил, что снятие Мугабе будет отвечать наилучшим образом интересам ВОЗ.

Тедрос был избран главой ВОЗ в мае этого года под девизом "Давайте докажем, что невозможное возможно".

Мугабе был назначен послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке в субботу, 21 октября.

Международные правозащитные организации и политики выразили разочарование этим выбором.

Против назначения Мугабе выступили власти Соединенного Королевства, Канады, британский благотворительный фонд Wellcome Trust, Альянс неинфекционных заболеваний, Совет по правам человека ООН, "Всемирная федерация сердца", а также благотворительный антитабачный фонд Action on Smoking and Health и зимбабвийские юристы.