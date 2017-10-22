ВОЗ лишила Мугабе титула посла доброй воли после шквала критики
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела решение о назначении президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе послом доброй воли.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выпустил заявление о снятии Мугабе с должности после волны возмущения со стороны политиков, правозащитников и активистов по всему миру.
После этого он написал у себя в Twitter: "Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность".
Прежде Гебрейесус хвалил Зимбабве за внимание к вопросам общественного здравоохранения. Аргументитруя в пользу этого назначения, он заявлял, что Мугабе, как он надеется, использует должность посла доброй воли в качестве рычага влияния в своем регионе.
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Однако критики утверждают, что система здравоохранения только деградировала за последние 30 лет правления зимбабвийского лидера.
В частности, медицинские работники в стране зачастую остаются без зарплаты, лекарств не хватает, однако при этом престарелый Мугабе, чей возраст втрое превосходит среднюю продолжительность жизни в стране, регулярно ездит лечиться за границу.
Как сообщил руководитель ВОЗ, он проконсультировался с властями Зимбабве и решил, что снятие Мугабе будет отвечать наилучшим образом интересам ВОЗ.
Тедрос был избран главой ВОЗ в мае этого года под девизом "Давайте докажем, что невозможное возможно".
Мугабе был назначен послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке в субботу, 21 октября.
Международные правозащитные организации и политики выразили разочарование этим выбором.
Против назначения Мугабе выступили власти Соединенного Королевства, Канады, британский благотворительный фонд Wellcome Trust, Альянс неинфекционных заболеваний, Совет по правам человека ООН, "Всемирная федерация сердца", а также благотворительный антитабачный фонд Action on Smoking and Health и зимбабвийские юристы.