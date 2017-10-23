В Лондоне ввели дополнительный сбор для старых машин

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Водители старых машин, загрязняющих воздух, будут платить почти вдвое больше, чтобы ездить в центре Лондона.

Дополнительно будут штрафовать на 10 фунтов в день автомобили, которые ездят на бензине или дизеле и имеют регистрацию до 2006 года. Такое решение принял мэр Лондона Садик Хан.

Это означает, что владельцы старых машин в целом будут платить 21,50 фунтов стерлингов. Ранее городские власти уже ввели единый для всех сбор за въезд в центр города.

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Прежде всего, это касается транспорта, который не соответствует европейским нормам выбросов.

Период, в который будут штрафовать автомобили, - с 07:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.

Противники нововведения говорят, что схема "будет непропорционально штрафовать бедных водителей Лондона".

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С помощью новых правил г-н Хан планирует улучшить качество воздуха в столице.

С 2020 года мэр Лондона намерен создать "зону более низкого загрязнения".

"Я не буду мэром, который игнорирует это, и я настроен принять эффективные меры для уменьшения вреда", - сказал он.