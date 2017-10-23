Японский премьер обещает разобраться c Северной Кореей

Копірайт зображення Reuters Image caption Синдзо Абэ объявил досрочные выборы в парламент в сентябре

Японский премьер Синдзо Абэ пообещал разобраться с Северной Кореей после того, как экзит-полы показали его победу на выборах в воскресенье.

Японский премьер Синдзо Абэ пообещал разобраться с Северной Кореей после того, как экзит-полы показали его победу на выборах в воскресенье.

Синдзо Абэ объявил досрочные выборы для расширения мандата, чтобы противостоять "кризису", в котором оказалась Япония, в том числе угрозам со стороны Пхеньяна.

Местные медиа передают, что правящая коалиция главы правительства сохранила свое большинство - две трети голосов - в парламенте.

Это открывает премьеру путь к изменению послевоенной пацифистской конституции Японии.

Выступая на пресс-конференции в Токио, г-н Абэ заявил, что победа его коалиции свидетельствует о доверии общества, поэтому "мы продемонстрируем контрмеры против угрозы Северной Кореи сполна".

Он сказал, что обсудит эти меры с президентом США Дональдом Трампом, который посетит Японию в следующем месяце, а также с другими мировыми державами, в частности с Россией и Китаем.

Политик также пообещал "более сильное давление" на КНДР, добавив: "Я удостоверюсь, что японский народ в безопасности, и буду защищать нашу нацию".

Ранее премьер призвал к официальному формированию вооруженных сил страны. Это вызывает много споров, однако, по мнению японского лидера, оно необходимо для усиления защиты Японии.

Сейчас роль вооруженных сил страны играют Силы Самообороны, основанные в 1954 году, хотя соответствующего юридического статуса они не имеют.

Копірайт зображення Reuters Image caption Победу политсиле премьера, в частности, обеспечила угроза со стороны Северной Кореи и хаос внутри оппозиционных партий

По мнению корреспондента BBC в Токио Руперта Вингфилд-Хейса, за свою победу Синдзо Абэ должен отчасти благодарить действия Пхеньяна.

Всего два месяца назад его популярность шла на спад, поскольку он оказался в центре неприятных политических скандалов.

Позже Северная Корея запустила две ракеты над японским островом Хоккайдо, что помогло премьеру быстро восстановить позиции.

Победа на выборах также повышает шансы Синдзо Абэ в третий раз на три года возглавить Либерально-демократическую партию Японии. Голосование должно состояться следующей осенью.

В таком случае он станет человеком, который дольше всех будет править Японией в кресле премьера.

Синдзо Абэ возглавил японское правительство в 2012-м.