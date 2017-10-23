Британские врачи: не просите антибиотики, если само пройдет
Большинству пациентов следует прописывать отдых вместо антибиотиков, считают в эпидемиологической службе Англии (Public Health England).
До 20% рецептов на антибиотики не нужны, поскольку соответствующие болезни проходят естественным образом, отмечают специалисты.
Злоупотребление медикаментами может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
Пациенты должны внести свой вклад в предотвращение роста инфекций, отмечают специалисты.
По предположительным оценкам:
- В Англии около 5 тысяч человек ежегодно умирают от инфекционных заболеваний, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов
- Четыре из 10 случаев инфекций кишечной палочки не поддаются лечению антибиотиками первого ряда
- К 2050 году количество смертей от заболеваний, устойчивых к воздействию медикаментов, превысит число летальных исходов от раковых заболеваний
Прием антибиотиков жизненно необходим в случаях сепсиса, пневмонии, бактериального менингита и других тяжелых инфекций.
Однако, по заявлению эпидемиологов, для менее тяжелых заболеваний польза антибиотиков практически не заметна.
Например, кашель или бронхит может пройти в течение трех недель, в то время как антибиотики помогут ускорить процесс выздоровления всего на пару дней.
"Нам нет необходимости прибегать к антибиотикам для лечения распространенных заболеваний, - рассказал Би-би-си глава медицинской части эпидемиологической службы профессор Пол Косфорд. - Большинство из нас периодически подхватывают инфекцию и выздоравливают за счет собственного иммунитета".
И пациенты, по его мнению, не должны ожидать от врача именно рецепта на антибиотик.
Вместо этого, для лечения тех инфекций, с которыми организм может справиться самостоятельно, необходимо:
- Больше отдыхать
- Принимать обезболивающие препараты, такие как парацетамол
- Пить много жидкости
"В случае, если все же необходимо прибегнуть к антибиотикам, врач сообщит вам об этом", - добавил профессор Косфорд.
"Дело в том, что если вы принимаете антибиотики, когда в них нет необходимости, вероятнее всего вы заразитесь инфекцией, устойчивой к лекарствам, в ближайшие месяцы", - отметил он.
В рамках кампании Keep Antibiotics Working ("поддержи эффект от антибиотиков") пациентам будут раздавать листовки с объяснением того, сколько времени обычно требуется для естественного выздоровления и описанием симптомов некоторых серьезных заболеваний.
"Постантибиотический апокалипсис"
Болезнетворные бактерии очень хитры - когда вы попытаетесь победить их антибиотиками, они находят способы выжить.
В медицинской практике известны случаи, когда пациенты умирали от супербактерий, устойчивых ко всем классам антибиотиков.
Глава эпидемиологической службы Англии профессор Салли Дэвис ранее предупреждала об угрозе "постантибиотического апокалипсиса".
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В случае неспособности антибиотиков справиться с бактериями усложнится не только процесс лечения инфекционных заболеваний, но и появятся дополнительные риски при проведении стандартных операций - от кесарева сечения до противоопухолевой терапии.
Наиболее опасные резистентные инфекции изучаются в лабораториях эпидемиологической службы в районе Колиндейл на севере Лондона.
Профессор Нил Вудфорд, возглавляющий в лаборатории отдел антимикробной резистентности, заявил, что самые мощные антибиотики - например препараты группы карбапенемов - стали чаще оказываться неэффективными.
"В 2005-2007 годах наблюдали от двух до четырех случаев резистентных к ним бактерий в год. В прошлом году устойчивая к антибиотикам бактерия выявлялась более чем в 2000 случаев", - заметил он.