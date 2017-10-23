60 спасателей помогли вынести больную женщину из квартиры

Копірайт зображення ДСНС

В Коростене Житомирской области спасатели помогли погрузить в карету скорой помощи женщину, вес которой достиг 370 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

39-летняя женщина болеет так называемой "слоновьей болезнью". Ей предложили лечение в Германии. Сложность заключалась в том, что выбраться из своего дома женщина не могла. Вынести ее тоже не было возможности, поскольку проем двери составляет лишь 80 см.

Копірайт зображення ДСНС

План транспортировки разрабатывали два месяца.

Спасатели изготовили специальное устройство, а одно из местных предприятий предоставило выгрузчик, с помощью которого 60 человек личного состава пожарно-спасательной части транспортировали больную через окно квартиры на улицу.