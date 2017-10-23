60 спасателей помогли вынести больную женщину из квартиры
В Коростене Житомирской области спасатели помогли погрузить в карету скорой помощи женщину, вес которой достиг 370 килограммов.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
39-летняя женщина болеет так называемой "слоновьей болезнью". Ей предложили лечение в Германии. Сложность заключалась в том, что выбраться из своего дома женщина не могла. Вынести ее тоже не было возможности, поскольку проем двери составляет лишь 80 см.
План транспортировки разрабатывали два месяца.
Спасатели изготовили специальное устройство, а одно из местных предприятий предоставило выгрузчик, с помощью которого 60 человек личного состава пожарно-спасательной части транспортировали больную через окно квартиры на улицу.