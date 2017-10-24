Второго водителя-участника ДТП в Харькове в больнице охраняет полиция

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В Харькове в больнице взяли под охрану второго водителя-участника резонансного ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сказал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

"Работники правоохранительных органов там присутствуют, и нам не сообщается, кто это и зачем", - сказал адвокат.

Он рассказал, что следственные действия с его подзащитным Геннадием Дроновым, который был за рулем Volkswagen Touareg, планировались, но не были осуществлены.

Адвокат заверил, что Дронов никуда не собирается бежать. "Он обратился в больницу и там находится. У него не какая-то VIP-палата, он лежит на общих условиях. Поэтому, если хотел бы, он уже куда-то уехал бы. Поэтому я не вижу необходимости охранять или находиться в больнице", - сказал адвокат.

Однако, по словам адвоката, Дронов остается в статусе свидетеля. "В настоящее время мой клиент в статусе свидетеля. Никакого официального документа по поводу изменения статуса в уголовном производстве от органа досудебного расследования мы не получали, то есть нам не было официально сообщено о подозрении", - сказал г-н Перепелица.

Ранее руководитель Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что статус водителя Volkswagen Touareg могут изменить.

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18 октября после столкновения с Volkswagen автомобиль Lexus вылетел на тротуар, где стояли люди.

За рулем внедорожника Lexus RX350, сбившего 11 человек в центре Харькова, была 20-летняя студентка Елена Зайцева.

Пятеро погибли на месте, шестеро пешеходов - в больнице с серьезными травмами. Трое пациентов - в медикаментозной коме.

В пятницу Елену Зайцеву, подозреваемую в совершении резонансного ДТП в Харькове, взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога - таково решение суда в Харькове.