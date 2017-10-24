На Донбассе ранен один военный - штаб

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За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие, один украинский военный получил ранения, сообщили в штабе АТО.

Отмечают, что после 18 часов боевики обстреливали позиции ВСУ по всем направлениям с использованием пехотного вооружения.

На донецком направлении стреляли неподалеку Зайцево, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого. Также в конце суток под пулеметным огнем оказались украинские военные возле Майорского и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на приморском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ у Крымского, Новоалександровки. А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На мариупольском направлении вечером под огонь гранатометов боевиков попали укрепления сил АТО неподалеку Марьинки и Старогнатовки.