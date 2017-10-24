Полиция силой разблокировала Святошинский суд

Копірайт зображення Bohdan Kryklyvenko Image caption Заблокированный зал суда

Спецподразделения полиции силой разблокировали и расчистили судебный зал Святошинского суда, где ночью забаррикадировались сторонники лидера движения ОУН Николая Кохановского.

Помещение освободили утром во вторник силовым методом, с места происшествия сообщали о применении газа.

Вход в зал был забаррикадирован активистами. Бойцы полиции смогли попасть внутрь через окна.

Во время разблокирования были слышны крики, в частности - женские. Информации о пострадавших пока нет.

Ночью с 23 на 24 октября сторонники Николая Кохановского забаррикадировались в зале и сломали там всю мебель.

Активисты пытались помешать полиции вывезти г-на Кохановского на ночь в место временного содержания.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий, сейчас полиция находится в зале суда. Туда допустили адвокатов Николая Кохановского.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире канала "112" заявил, что полиция разблокировала помещение суда.

Отдельных активистов, участвовавших в уничтожении государственного имущества, задерживают. О задержании сторонников уже заявили представители защиты Николая Кохановского.

По словам Ивана Варченко, в суде проводятся следственные действия.

Image caption Бойцы Нацгвардии у здания суда

Перед зданием суда находятся несколько десятков сторонников Николая Кохановского.

Заседание по избранию меры пресечения г-ну Кохановскому перенесли на утро 24 октября. Однако активисты заявили, что уже прошли 72 часа с момента задержания Кохановского, и его должны были освободить.

Николая Кохановского задержали в субботу из-за драки с другим гражданином, в которой лидер ОУН применил травматическое оружие.

Полиция тогда сообщила о столкновении с применением оружия.

Оба участника конфликта получили травмы.

Жена Кохановского Екатерина утверждала, что вторым участником конфликта был участник одного из добровольческих движений.

Сам Николай Кохановский утверждает, что он во время драки оборонялся, и это было намеренное нападение на него.