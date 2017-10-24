Кохановского повезли из суда в больницу

Image caption Николай Кохановский жалуется на плохое самочувствие из-за травмы головы

В заседании Святошинского суда Киева относительно избрания меры пресечения руководителю движения ОУН Николаю Кохановскому объявили перерыв до 15:00, а подозреваемого повезли в больницу.

Как сообщил корреспондент ВВС Украина, такое решение принял судья после осмотра Николая Кохановского врачами. Они заявили, что он имеет травму черепа и требует обследования.

Г Кохановского обвиняют в стрельбе 21 октября в Киеве.

Утром 24 октября спецподразделения полиции силой разблокировали и расчистили зала Святошинского суда, где ночью забаррикадировались сторонники лидера движения ОУН.

Бойцы полиции смогли попасть внутрь через окна.

Копірайт зображення Bohdan Kryklyvenko Image caption Заблокированный зал суда

Заседание впоследствии возобновилось в соседнем зале суда.

Как сообщил корреспондент ВВС Украина, по требованию адвокатов Николая Кохановского вызвали карету скорой помощи.

Господин Кохановский жаловался, что чувствует себя плохо после избиения полицией. У него была заметна травма головы.

После осмотра медики рекомендовали сделать обследование головы в стационарных условиях.

Image caption К Николаю Кохановскому приехали врачи. Его вывели в соседнюю комнату для осмотра

Нічні барикади

Ночью с 23 на 24 октября сторонники Николая Кохановского забаррикадировались в зале и сломали там всю мебель.

Активисты пытались помешать полиции вывезти г-на Кохановского на ночь в место временного содержания.

Отдельных активистов, участвовавших в уничтожении государственного имущества, задержали. О задержании сторонников уже заявили представители защиты Николая Кохановского.

По словам Ивана Варченко, в суде проводятся следственные действия.

Image caption Защищать права Николая Кохановского в суд пришел депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил об около 30 задержанных, которых доставили в Шевченковский участок полиции.

Агентство УНИАН заявило, что его журналиста также задержали и везут в отделение полиции.

Копірайт зображення Bohdan Kryklyvenko Image caption Зал суда перед штурмом

Перед зданием суда находятся несколько десятков сторонников Николая Кохановского.

Субботняя стрельба

Заседание по избранию меры пресечения г-ну Кохановскому перенесли на утро 24 октября. Однако активисты заявили, что уже прошли 72 часа с момента задержания Кохановского, и его должны были освободить.

Николая Кохановского задержали в субботу из-за драки с другим гражданином, в которой лидер ОУН применил травматическое оружие.

Полиция тогда сообщила о столкновении с применением оружия.

Оба участника конфликта получили травмы.

Image caption Бойцы Нацгвардии у здания суда

Жена Кохановского Екатерина утверждала, что вторым участником конфликта был участник одного из добровольческих движений.

Сам Николай Кохановский утверждает, что он во время драки оборонялся, и это было намеренное нападение на него.

Прокуратура просит суд арестовать Николая Кохановского на 60 суток.