Кохановского повезли из суда в больницу
В заседании Святошинского суда Киева относительно избрания меры пресечения руководителю движения ОУН Николаю Кохановскому объявили перерыв до 15:00, а подозреваемого повезли в больницу.
Как сообщил корреспондент ВВС Украина, такое решение принял судья после осмотра Николая Кохановского врачами. Они заявили, что он имеет травму черепа и требует обследования.
Г Кохановского обвиняют в стрельбе 21 октября в Киеве.
Утром 24 октября спецподразделения полиции силой разблокировали и расчистили зала Святошинского суда, где ночью забаррикадировались сторонники лидера движения ОУН.
Бойцы полиции смогли попасть внутрь через окна.
Заседание впоследствии возобновилось в соседнем зале суда.
Как сообщил корреспондент ВВС Украина, по требованию адвокатов Николая Кохановского вызвали карету скорой помощи.
Господин Кохановский жаловался, что чувствует себя плохо после избиения полицией. У него была заметна травма головы.
После осмотра медики рекомендовали сделать обследование головы в стационарных условиях.
Нічні барикади
Ночью с 23 на 24 октября сторонники Николая Кохановского забаррикадировались в зале и сломали там всю мебель.
Активисты пытались помешать полиции вывезти г-на Кохановского на ночь в место временного содержания.
Отдельных активистов, участвовавших в уничтожении государственного имущества, задержали. О задержании сторонников уже заявили представители защиты Николая Кохановского.
По словам Ивана Варченко, в суде проводятся следственные действия.
Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил об около 30 задержанных, которых доставили в Шевченковский участок полиции.
Агентство УНИАН заявило, что его журналиста также задержали и везут в отделение полиции.
Перед зданием суда находятся несколько десятков сторонников Николая Кохановского.
Субботняя стрельба
Заседание по избранию меры пресечения г-ну Кохановскому перенесли на утро 24 октября. Однако активисты заявили, что уже прошли 72 часа с момента задержания Кохановского, и его должны были освободить.
Николая Кохановского задержали в субботу из-за драки с другим гражданином, в которой лидер ОУН применил травматическое оружие.
Полиция тогда сообщила о столкновении с применением оружия.
Оба участника конфликта получили травмы.
Жена Кохановского Екатерина утверждала, что вторым участником конфликта был участник одного из добровольческих движений.
Сам Николай Кохановский утверждает, что он во время драки оборонялся, и это было намеренное нападение на него.
Прокуратура просит суд арестовать Николая Кохановского на 60 суток.