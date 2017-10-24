В Нью-Йорке приравняли вейпинг к курению сигарет

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, запрещающий курение электронных сигарет в барах и ресторанах.

Новая норма вступит в силу через 30 дней.

Нью-Йорк был одним из первых штатов, запретивших сигареты в общественных местах в 2003 году.

Использование электронных сигарет стало более популярным, поскольку касаемо реальных сигарет были введены более жесткие ограничения.

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Но этот новый закон будет иметь относительно небольшой эффект.

Во многих районах штата Нью-Йорк уже введен запрет на вэйпы, в том числе и в самом городе с 2013 года.

The New York Times сообщает, что 70% городов в штате уже запретили использование электронных сигарет в местах скопления людей.

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Объясняя причину государственного запрета, губернатор штата Эндрю Куомо сказал: "Эти продукты продаются как более здоровая альтернатива сигаретам, но в действительности в долгосрочной перспективе они также подвергают риску здоровье как самих курильщиков, так и окружающих их людей".

"Эта мера закрывает ещё одну опасную лазейку в законе, способствуя созданию более сильного и здорового Нью-Йорка для всех", - отметил Куомо.

Долгосрочное влияние вейпинга на здоровье человека до конца не изучено, отчасти потому, что это относительно новое явление.

У исследователей нет консенсуса в том, помогают ли е-сигареты бросить курить или только лишь закрепляют эту привычку.

Недавно ученые из университета Лидса получили доказательства того, что электронные сигареты побуждают подростков попробовать настоящие.

В то же время ведущая британская компания по борьбе с курением "Stoptober" популяризирует этот продукт среди курильщиков, утверждая, что электронные сигареты помогают бороться с вредной привычкой.

Британская некоммерческая организация по противодействию курению недавно опубликовала свои выводы по количеству курильщиков и использованию электронных сигарет. По состоянию на начало 2017 года 2,9 миллиона британцев используют электронные сигареты.

Однако исследование указывает и на то, что в Великобритании есть еще около 9 миллионов курильщиков, многие из которых даже не думают пробовать электронные сигареты. Еще 1,3 миллиона курят и табачные, и электронные сигареты.