Киевский метрополитен и аэропорт Одессы сообщили о хакерской атаке

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Киевский метрополитен и аэропорт Одессы сообщили, что подверглись хакерской атаке.

В сообщении аэропорта в Facebook говорится, что хакеры атаковали информационную систему аэропорта.

Хакерской атаке также подверглась компьютерная система Киевского метрополитена.

Однако на своей странице в Facebook КП "Киевский метрополитен" сообщил, что метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов.

СМИ также сообщают об атаке на сайт Мининфраструктуры. Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны ведомства пока не поступало, однако его сайт не загружается.

Ранее Служба безопасности Украины предупреждала о подготовке новой масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

По информации спецслужбы, целями злоумышленников являются определенные крупные государственные и частные компании.

27 июня, накануне Дня Конституции, украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы, локальные сети, а также некоторые СМИ подверглись мощной хакерской атаке.

Тогда многие компьютеры были инфицированы вирусом Petya.A, который блокировал их работу и требовал за разблокировку денежное вознаграждение.