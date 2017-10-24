В Украину поступила сыворотка от столбняка и ботулизма
Международный комитет Красного Креста доставил в Украину партию иммуноглобулинов против столбняка и ботулизма.
"Сегодня доставили в Министерство здравоохранения Украины 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз противостолбнячного иммуноглобулина", - сообщает Facebook-страница организации.
По словам медиков, украинские пациенты будут обеспечены сывороткой на ближайшие полгода.
В Украине с начала года ботулизмом заболели 104 человека, 10 из них умерли.
Летом, впервые с 2014 года, в Украину привезли 25 доз канадского антитоксина от ботулизма.