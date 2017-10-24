На Донбассе погибли четверо украинских военных

Копірайт зображення EPA

За сутки на востоке страны погибли четверо украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрелов на мариупольском направлении двое военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Еще трое бойцов получили ранения.

При этом в штабе отмечают, что с начала суток в районе проведения АТО огневая активность боевиков была незначительной и обстрелов было немного.

Так, на донецком направлении боевики из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам сил АТО неподалеку Верхнеторецкого.

Из этого же вооружения противник обстрелял укрепления украинской армии в районе Водяного на приморском направлении.